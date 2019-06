Ucraino arrestato a Modena perché trovato con carte di credito e bancomat rubati

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino ucraino di 37 anni per il reato di possesso di carte di credito e di pagamento di provenienza illecita. Bloccato all’interno del cortile di uno stabile disabitato in viale Muratori, mentre tentava di darsi alla fuga in sella ad una bicicletta, lo straniero è stato trovato in possesso di un borsone sportivo e di un portafoglio in pelle contenente alcune carte di credito e bancomat.

A seguito di immediate verifiche è risultato che il borsone, la bicicletta e il portafoglio erano stati rubati il giorno antecedente, come da denuncia sporta dalla vittima. Con le carte di credito erano stati anche effettuati alcuni pagamenti a mezzo contactless prima che venissero bloccate.

Il 37enne, gravato da precedenti di Polizia ed irregolare sul territorio italiano, è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti al termine dei quali è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo. Il malvivente è stato anche denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.