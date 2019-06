Una Sassmagna da record

Un’edizione da record per la Sassmagna, la camminata enogastronomica promossa dalla San Giorgio ASD che ha spinto circa 1200 partecipanti lungo i 10 chilometri del percorso. Dal Temple Bar, da dove in mattinata sono partiti i sei gruppi, al Temple Bar dove i partecipanti sono arrivati a sera, facendo tappa tra parchi e piazze cittadini.

Dal parco Ducale (al via presente anche il neosindaco Francesco Menani) a piazzale della Rosa passando per gli Orti del Secchia e il percorso natura, San Michele, parco Vistarino e piazza Garibaldi: un tour de force pieno di buona cucina, abbondanti libagioni, musica, canti, balli e una bella atmosfera per una kermesse che, anche grazie alla collaborazione tra le diverse associazioni che fanno rete, è già diventata un ‘classico’ dell’estate sassolese.