Albinea, il parco Lavezza teatro di “Bol don lai”, torneo di basket 3 contro 3

Un torneo di basket 3 contro 3 sia per squadre maschili, che femminili che andrà in scena dall’1 al 4 luglio al parco Lavezza. Lo hanno organizzato due giovani: Matteo Meli e Alessandro Assad, con il patrocinio del Comune. Si chiama “Bol don lai”, versione italianizzata di “Ball don’t lie” (La palla non mente), frase pronunciata dalla stella Nba Rasheed Wallace.

Il termine per iscriversi è fissato al 9 giugno. La quota di partecipazione è di 19 euro a giocatore e comprende una maglia da gioco double face (bianca e nera), una sacca da allenamento e una card con cui si possono avere sconti al ristorante Miguelita di Albinea. Per partecipare è necessario contattare Alessandro al 347.9608050, oppure Matto al 328.4824366.

Il torneo avrà anche uno scopo benefico con la possibilità di contribuire con un’offerta libera alle attività dell’associazione Valore Aggiunto, nata grazie all’incontro di famiglie residenti nei comuni di Albinea, Vezzano, Quattro Castella unite da una comune esperienza di vita fra persone con disabilità. Da anni l’associazione promuove la cultura della diversità partendo dal presupposto che tutte le persone abbiano uguale dignità e debbano avere le stesse opportunità nei loro contesti di vita. Lo fa facilitando reti di relazione tra famiglie, per costruire rapporti solidali nella gestione dei progetti di vita di ogni bambino, ragazzo, giovane adulto con disabilità, contribuendo a migliorarne la qualità di vita.