Assalto al bancomat con esplosione stanotte a Fabbrico

I carabinieri della stazione di Fabbrico, assieme ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Guastalla, poco dopo l’una sono intervenuti in via 25 aprile a Fabbrico, dove ignoti ladri avevano fatto esplodere un bancomat. I malviventi, dopo aver probabilmente saturato la colonnina con gas acetilene, con contatto elettrico avevano fatto esplodere il bancomat della Banca Popolare Emilia Romagna prelevando parte del danaro contante riposto all’interno della casetta metallica. Altro contante, per circa 4.000 euro, è stato invece rinvenuto in buona parte bruciato. Arraffato il danaro i malviventi sono fuggiti riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. In corso di quantificazione, sebbene ingenti, i danni conseguenti alla deflagrazione.