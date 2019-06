Le verifiche sugli impianti domestici, seminario Lapam domani a Modena

Le verifiche degli impianti domestici. E’ questo il titolo del seminario tecnico per impiantisti promosso da Lapam Confartigianato e da Wöhler per martedì 4 giugno alle ore 18 presso la sede centrale Lapam a Modena (in via Emilia Ovest 775).

L’accordo che verrà presentato è stato stipulato da Confartigianato e Wöhler e prevede la possibilità di organizzare corsi, seminari e congressi sulle normative di settore e sulle tecnologie di nuova introduzione e l’applicazione di una scontistica riservata agli associati sull’acquisto di strumenti e accessori del catalogo.

I lavori saranno introdotti da Guido Gasparini, presidente categoria Impianti Lapam. Mentre la presentazione della convenzione tra Confartigianato e Wöhler Italia sarà curata da Letizia Budri, responsabile categoria Impianti Lapam. A seguire Daniele Brighente di Wöhler parlerà delle verifiche sugli impianti termici domestici.