Alla Ferrari Monza Sp1 il Red Dot Award

La cerimonia di premiazione del “Red Dot Award: Product Design 2019” si terrà ad Essen, in Germania, il prossimo 8 luglio. In quell’occasione, Ferrari riceverà due prestigiosi riconoscimenti: il premio “Red Dot: Best of the Best” per la Monza SP1 e un premio onorario per il team di designer guidato da Flavio Manzoni.

Tra il 2015 e il 2019, Ferrari ha ottenuto ben 14 riconoscimenti al “Red Dot Award: Product Design”, e la giuria ha assegnato il premio più prestigioso del concorso, il “Red Dot: Best of the Best” a cinque modelli di fila. Dopo la FXX-K, la 488 GTB, la J50 e la Portofino, quest’anno è la Monza SP1 a essere celebrata per il suo design innovativo e la straordinaria eleganza delle linee. Nella storia del premio, nessun’altra casa automobilistica ha mai ottenuto un tale risultato.

Nel corso della cerimonia di premiazione, Flavio Manzoni e il suo team riceveranno anche il Trofeo “Radius” e saranno ufficialmente proclamati “Red Dot: Design Team of the Year 2019”.

Nel complimentarsi con il team Ferrari Design per il premio, il professor Peter Zec, fondatore e CEO di Red Dot Award, ha spiegato: “Ferrari riesce meglio di ogni altra azienda a trasformare auto sportive di lusso in autentici oggetti del desiderio. I designer si avvalgono di tecnologie all’avanguardia e di un linguaggio formale di grande impatto emozionale per creare un’esperienza di guida e una brand experience uniche e inconfondibili”.

“Ricevere un riconoscimento tanto prestigioso”, ha commentato Flavio Manzoni, Senior Vice-President for Design di Ferrari, “incoraggia tutti i membri del team Ferrari Design a ricercare nuovi stimoli creativi, alimentando così la passione per il nostro lavoro”.

Quattro giorni dopo la cerimonia di premiazione, presso il Red Dot Design Museum di Essen sarà allestita un’esposizione speciale firmata Ferrari, che troverà spazio accanto alle mostre “Design on Stage 2019” e “Milestones in Contemporary Design 2019”, in cui sono presenti tutti i vincitori del “Red Dot Award: Product Design”.