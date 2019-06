Auto come ariete per furto in bar nella notte a Novellara

Furto all’interno del Bar Giardini in via Cervi a Novellara. Durante la notte ignoti ladri, utilizzando come ariete un’autovettura, hanno sfondato la vetrata del bar e, una volta all’interno – secondo un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento – hanno asportato una macchina cambia monete. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Novellara, che hanno curaro il primo intervento, hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.