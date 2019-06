Camminata lungo la storia della Reggiana Calcio: domenica 9 giugno con Uisp e Istoreco

Domenica 9 giugno i Camminamenti, le iniziative libere e gratuite dedicate alla storia cittadina promosse da Uisp ed Istoreco, saranno dedicati alla storia della Reggiana Calcio, attraverso l’esperienza di Livello 9 – Museo dei luoghi del ‘900 a Reggio Emilia.

La partenza è fissata alle 17:30 dal parcheggio di via Cecati. Si tratta di un cammino nella storia della AC Reggiana Calcio, uno dei prossimi filoni tematici di Livello 9, il Museo virtuale dei luoghi del ‘900 a Reggio Emilia progettato da Istoreco. I partecipanti non entreranno nelle mura del museo, ma ripercorreranno i luoghi e le vicende storiche della società granata orientandosi tra i luoghi della città e il racconto della guida Alessandro Bassi.

La prima sosta sarà davanti al Liceo Classico L. Ariosto dove è presente la targa commemorativa degli studenti/calciatori che perirono durante la prima guerra mondiale. Il cammino proseguirà in via Guasco dove, già dagli anni’70 del XIX secolo dietro la Basilica della Ghiara, era presente la palestra inaugurata dal garibaldino Enrico Camparini dove gli studenti di inizio XX secolo furono tra i primi a giocare al football.

Da via Guasco ci si dirigerà verso Piazza Prampolini, dove il 3 ottobre del 1919 al Caffè Falcelli si tenne l’assemblea straordinaria dei soci della neonata Reggiana e dove si trova la targa commemorativa.

A questo punto la guida si sposterà verso viale Risorgimento, all’angolo con Viale Terrachini dove si trovava il campo della Badia, il primo luogo nato a Reggio esclusivamente per il gioco del calcio nel 1913 e da lì ci si sposterà in via Matteotti al Mirabello, tempio del calcio granata, dove si trova anche il monumento dedicato alle vittime dell’Heysel del 1985 in cui morirono 39 spettatori della finale di Coppa dei Campioni, tra cui anche il reggiano Zavaroni.

Per informazioni e iscrizioni, inviare una mail a reggioemilia@uisp.it o chiamare lo 0522 267211. È possibile iscriversi anche alla sede del comitato Uisp in via Tamburini 5 a Reggio Emilia negli orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30; al sabato dalle 9 alle 12.30. Chiuso il mercoledì mattina.