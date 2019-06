Concluso il quinto concorso “Sostieni la legalità”: sul podio anche l’Istituto Tecnico “Luigi Einaudi” di Correggio

Rendere protagonisti gli studenti nel campo dell’educazione fiscale e accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro tramite il racconto e la condivisione delle esperienze vissute in prima persona dai ragazzi. Questi gli obiettivi del concorso “Sostieni la legalità”, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e giunto alla quinta edizione. Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta oggi nella sede della Direzione regionale dell’Agenzia, hanno partecipato il Direttore regionale delle Entrate, Rossella Orlandi, e il Dirigente dell’Ufficio V dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Giovanni Schiavone.

Ospiti d’eccezione gli attori di 16lab, scuola bolognese di improvvisazione teatrale, che anche quest’anno hanno preso parte alla premiazione a titolo gratuito.

La competizione – Il concorso prevedeva la realizzazione da parte degli studenti di elaborati, con oggetto il tema del valore etico del pagamento dei tributi o il racconto della propria esperienza all’Agenzia delle Entrate attraverso impressioni, emozioni, e la descrizione delle attività svolte.

I lavori premiati hanno una caratteristica in comune: l’impegno per cercare di comunicare, con forme e linguaggi diversi, il ruolo di protagonista dei nostri studenti sul delicatissimo tema della legalità fiscale.

Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stato il Liceo “Vincenzo Monti” di Cesena: il video, realizzato da un gruppo di studenti della classe III BC, esprime in maniera molto efficace le conseguenze che l’evasione fiscale determina nella vita di ogni studente. Al secondo posto, un trailer ideato dagli studenti della classe IV B del Liceo delle Scienze Umane “Albertina Sanvitale” di Parma. Sul terzo gradino del podio, infine, le classi III e IV AFM dell’Istituto Paritario “Guglielmo Marconi” di Piacenza, arrivate ex aequo insieme alla classe III B AFM dell’Istituto Tecnico Statale “Luigi Einaudi” di Correggio (RE).

***

La rassegna dei lavori realizzati dagli studenti è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna (http://emiliaromagna.agenziaentrate.it) e sul canale YouTube regionale (https://www.youtube.com/user/AgenziaEntrateER).