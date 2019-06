Da venerdì tornano le GRADEvoli sere d’estate a Cavriago

Torna in centro a Cavriago, per la settima edizione, la coinvolgente manifestazione “GRADEvoli sere d’estate”, patrocinata dal Comune di Cavriago e realizzata in collaborazione con l’associazione Cuariegh on the road, il cui ricavato sarà devoluto a Fondazione GRADE Onlus per il progetto a sostegno della ricerca scientifica GRADE-No-Limits.

Il 7, 8 e 9 giugno, in Piazza Zanti si susseguiranno tre serate di grande musica live, cibo e allegria. Il programma prevede venerdì, 7 giugno, dalle 19.30 la tortellata in collaborazione con Madia di Nonno Pepi, e la squisita pizza cotta nel forno a legna. Alle 21.30 il concerto live di Marco J Mammi, cantautore conosciutissimo nel reggiano e non solo, autore di brani diventati di culto come Diotbendèsa.

Sabato, 8 giugno, ancora tortellata dalle 19.30, ma ci saranno anche l’opzione grigliata e sarà aperta la birreria. Alle 21.30 il concerto delle Canne da Zucchero, la grande tribute band di Zucchero “Sugar” Fornaciari il cui nome è ormai una garanzia.

Domenica, 9 giugno, dalle 19.30 ancora tortellata, grigliata e birreria, e dalle 21.30 ancora grande musica live con I Virus e Simpol Piò. I Virus sono un gruppo storico di Cavriago nato nel 1969: da più di 40 anni propongono musica revival anni ’60,’70,’80.

Per informazioni e prenotazioni: Luca 349 7271746, William 335 437256, Fabrizia 334 3673787.

GRADE-No-Limits è il progetto con cui GRADE si è posto l’obiettivo di raccogliere 1 milione di euro per finanziare 6 dottorati di ricerca a favore di giovani medici dell’Ausl Irccs – Cancer Center di Reggio Emilia, e inoltre i costi del finanziamento che ha permesso di acquistare il Digital Spatial Profiling (per circa 400 mila euro): uno strumento altamente innovativo, il primo in assoluto in Italia e fra i primi 5 in Europa, che serve a ottenere informazioni molto più precise e rilevanti sui tumori in diversi ambiti di ricerca.