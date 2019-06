Il Duomo di Modena in prima serata su Rai Storia: successo per la puntata di “Italia: viaggio nella bellezza”

Il Duomo di Modena in prima serata su Rai Storia: successo per...

Il Duomo di Modena in prima serata sui canali Rai. Grande successo per la puntata di “Italia: viaggio nella bellezza”, un programma di Rai Cultura, scritto da Stefano Di Gioacchino e diretto da Marzia Marzolla, nella quale si è parlato anche della Cattedrale dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola. La trasmissione, dal titolo “Sulle tracce del patrimonio mondiale. Il medioevo delle cattedrali”, è andata in onda ieri sera alle 21.10 su Rai Storia (canale 54 del digitale terrestre e canale 805 di Sky) e andrà in replica sullo stesso canale giovedì 6 giugno alle 17 e alle 23.15, oltre ad essere visibile sul portale web RaiPlay.

Quattro cattedrali – Aquileia, Pisa, Monreale e, appunto, Modena –, siti patrimonio mondiale dell’Unesco e simbolo della “rinascita dell’anno mille”, raccontate dagli storici dell’arte medioevale Maria Andaloro, Ruggero Longo, Marco Collareta; da Chiara Frugoni, storica del medioevo, e dall’architetto modenese Elena Silvestri, che ha diretto i lavori di restauro e consolidamento strutturale del Duomo di Modena, ultimati lo scorso gennaio.

A Modena la produzione Rai ha potuto contare per la realizzazione della puntata sulla collaborazione del Servizio comunale Promozione della città e Turismo, della Basilica Metropolitana, dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola, dell’Ufficio coordinamento del Sito Unesco, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Fondazione Modena Arti visive, di Franco Cosimo Panini Editore e dello Studio Tecnico Silvestri.