Stay Free: a giugno nelle piazze e nei bar di Carpi si gioca sano

Giocoleria, sport all’aria aperta, enigmistica e musica dal vivo, il tutto permeato dalla voglia di giocare in modo sano e fare aggregazione nelle piazze, nei parchi e nei locali a marchio Slot Free: continuano, a Carpi, le attività di sensibilizzazione rispetto ai rischi dell’abuso di gioco d’azzardo promosse dalla Rete Non giocarti il futuro! con il patrocinio del Comune di Carpi e grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna. A tal proposito, oltre alla campagna di sensibilizzazione tramite manifesti ‘Il gioco ti toglie tutto’, e agli incontri con l’autore nell’ambito della Festa del Racconto, per tutto il mese di giugno è previsto un ricco programma di appuntamenti concepiti per valorizzare i locali che non hanno mai avuto slot machines al proprio interno, o vi hanno addirittura rinunciato.

Il primo appuntamento, venerdì 7 giugno alle ore 18:30 presso il Caffè Martini di Corso Cabassi 8/10 sarà quello con Circo, magia e cose pericolosissime, con il performer Capitan Bretella, mentre domenica 9 giugno, alle ore 9:30, la squadra di frisbee Ultimate! aspetterà gli avventori in via Alghisi 10/A, presso la Queen’s Tavern, per raccontare il divertimento e l’abilità necessaria per un gioco di cui daranno dimostrazione, coinvolgendo chi vorrà partecipare, presso il vicino parco Papa Giovanni XIII.

Venerdì 14 giugno sarà la volta della musica al Caffè del Corso che, alle ore 18:30, farà risuonare corso Fanti delle melodie acustiche della band Extras, che si esibirà insieme alla cantante Rossella Tranchida. Sabato 15 giugno, alla stessa ora, le squadre Under 14 e Under 16 del Rugby Carpi sarà protagonista al Daccapo Cafè di via Roosevelt, con a seguire una dimostrazione pratica presso il parco di via Divisione Acqui.

Le cover delle hit più celebri degli anni ’70 e ’80 saranno invece la cornice dell’incontro di sabato 22 giugno alle ore 19:00 presso il Diferente Cafè di via Peruzzi, quando la Silver Band (foto) sarà protagonista di un’esibizione live dai ritmi elettrizzanti. Ancora in musica sarà l’aperitivo di domenica 23 giugno, quando Giulia Tosoni si esibirà in un repertorio Balck & Soul al Kahlua Cafè di via Aldrovandi.

Venerdì 28 giugno alle ore 18:30 sarà ancora il momento della giocoleria del Capitan Bretella Super Show presso il Caffè 39 di piazza Garibaldi, mentre a chiudere la programmazione, sabato 29 giugno alle ore 18:30 il centro storico diventerà la cornice di rompicapi ed enigmi, con il Mac’è Cruciverba, l’enigmistica itinerante con l’Educativa di Strada e i Volontari civili.

Della rete ‘Non giocarti il futuro!’ fanno parte Centro Servizi per il Volontariato di Modena, Fondazione Casa del Volontariato (ente finalizzato al sociale della Fondazione CR Carpi), Azione Cattolica, Agesci, CEIS – Gruppo GAP, Presidio Libera Peppe Tizian, Cooperativa sociale Il Mantello, Caritas Diocesana, Lag – Rien ne va plus, MASCI, Movimento dei Focolari, Movimento Slot Mob, Dedalo onlus – insieme all’associazione ‘I giovani per Carpi’.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook Non giocarti il futuro – Carpi.