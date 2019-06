A Maranello un’estate a misura di bambini e famiglie

Un’estate ricca di proposte per i bambini e le famiglie. Nei mesi di giugno e luglio il Comune di Maranello e il Centro per le Famiglie offrono tante opportunità, dai laboratori alle letture, dai picnic di gioco ai servizi. Al Centro per Bambini e Famiglie in via Magellano per tutto giugno e luglio sono in programma laboratori creativi su iscrizione per bambini da 1 a 6 anni.

Prosegue anche il Servizio Primi Passi con l’appuntamento settimanale del “Te delle cinque” per genitori con bambini fino a 1 anno di età. Il 19 giugno e il 26 luglio gli incontri della “fascioteca” per promuovere il babywearing. Nei parchi cittadini sarà possibile partecipare ai picnic di gioco con spazi attrezzati, al Parco Due di Maranello, al Parco di via Po a Gorzano, al Parco di via Venezia a Pozza. Le letture serali sono in programma nel giardino della sede di via Magellano (27 giugno) e alla Torre della Strega di Fogliano (4, 11, 18, 25 luglio e 1 agosto). Infine, i laboratori per bambini fino a 10 anni prevedono attività nei venerdì pomeriggio di giugno.