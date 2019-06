Pedone investito in via Cialdini a Modena: è grave

Un uomo, un cinquantenne residente in città, è stato investito intorno alle 12.30 di oggi, venerdì 7 giugno, in via Cialdini, all’angolo con via Galaverna, nei pressi del supermercato, mentre, a piedi, attraversava la strada in direzione di viale Storchi.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale di Modena, intervenuta sul posto, che sta anche verificando quale fosse il comando semaforico attivo in quel momento.

Dai primi rilievi risulta che l’uomo, D. R. le sue iniziali, sia stato investito da una Renault Clio che procedeva in direzione di viale Italia. L’auto era guidata da un ultraottantenne modenese che si è immediatamente fermato. Il pedone è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Baggiovara dove è ricoverato in terapia intensiva.

Nelle scorse settimane, la Polizia Municipale di Modena ha effettuato una campagna mirata di controlli per sensibilizzare al rispetto degli utenti deboli della strada e all’uso corretto degli attraversamenti pedonali. Nel corso della campagna sono stati 165 i veicoli controllati in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e cinque quelli sanzionati per omesso rispetto del pedone sull’attraversamento.