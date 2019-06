I Tazenda tornano a Fiorano in concerto

Venerdì 14 giugno 2019, Piazza Ciro Menotti ospita il concerto dei Tazenda, ingresso gratuito. A Fiorano sono di casa, per la presenza del Circolo Nuraghe, per l’amicizia che si era creata con loro e con il loro cantante Andrea Parodi, indimenticata voce di tanti successi, per l’indimenticata ‘Spunta la luna dal monte’, successo sanremese condiviso con Pierangelo Bertoli. A ‘Spunta la luna dal monte’ è dedicato il parchetto di Villa Cuoghi, sede del Nuraghe, inaugurato nel maggio 2013, in occasione dell’ultimo concerto fioranese dei Tazenda, presente Luca Parodi, figlio di Amdrea e Alberto, figlio di Pierangelo Bertoli.

I Tazenda sono fondati nel 1988 da Gigi Camedda, Gino Marielli e Andrea Parodi (nel gruppo fino al 1997), uno dei primi gruppi rock etnico in Italia.

Nel 1990 centrano la prima importante opportunità partecipando a “Gran Premio”, competizione mista canto/danza/cabaret ecc. condotta da Pippo Baudo su Rai1. Vincono col brano “Carrasecare”, che porta il gruppo alla ribalta nazionale.

Nel 1991 partecipano al Festival di Sanremo insieme a Pierangelo Bertoli col brano “Spunta la luna dal monte” contenuto nel loro secondo album dal titolo “Murales”, che avendo raggiunto più di 100.000 copie vendute si aggiudica il disco d’oro. Partecipano al Cantagiro in coppia con Paola Turci, vincendo e rendendo famose in tutta Italia canzoni come Mamojada, Disamparados (la versione originale, rispetto al brano sanremese, è interamente in sardo) e Nanneddu, brano tradizionale sardo rielaborato in veste rock.

Nel 1992 partecipano per il secondo anno consecutivo al Festival di Sanremo con “Pitzinnos in sa gherra” (“Bambini nella guerra”), questa volta da soli e con un brano interamente in sardo a parte la filastrocca finale scritta da Fabrizio De Andrè, il quale collabora con i Tazenda anche nel pezzo ‘Ettaabbachelu, Anno importantissimo per la band perché, oltre ad aver ricevuto nuovamente il disco d’oro per le copie vendute, vengono premiati da Tv Sorrisi e Canzoni con il “Telegatto” come migliore gruppo dell’anno a livello nazionale. Lo stesso anno cantano nel Festivalbar con il brano “Preghiera semplice”.

Nel 1997 il cantante leader Andrea Parodi lascia il gruppo per intraprendere la carriera da solista e gli altri due membri Gino Marielli e Gigi Camedda proseguono gli impegni live e discografici fino al 2006 quando con il cantante storico della band Andrea Parodi danno vita al tour “TazendaReunion”. Andrea Parodi nel mese di ottobre dello stesso anno viene a mancare ed entra nel 2007 come cantante leader Beppe Dettori, poi sostituito da Nicola Nite. Viene da Alghero.

Nel 2007 cantano ‘Domo mia’, scritta in collaborazione con Erosa Ramazzotti, conquistando il disco di platino delle 100.000 copie. Collaborano poi con Francesco Renga, con Gianluca Grignani e nel 2009 tornano a Sanremo con Marco Carta, rivisitando parzialmente in lingua sarda ‘La forza mia’, canzone vincitrice del festival.

Nel 2013 collaborano con Mogol e Kekko Silvestre dei Modà, poi con Bianca Atzei