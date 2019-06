E’ in lieve calo l’affluenza alle urne in Emilia-Romagna, nei 13 Comuni dove si vota per i ballottaggi. Alle 12 ha infatti votato il 21,5% degli aventi diritto, contro il 25% di due settimane fa, con un calo di tre punti e mezzo in percentuale.

Si vota meno a Reggio Emilia (18,1, -5,6%).