Previsioni meteo Emilia-Romagna, lunedì 10 giugno

nuvolosità variabile con ampi tratti di sereno sul settore orientale; addensamenti più consistenti sul settore nord-occidentale della regione durante il pomeriggio-sera con probabilità di rovesci e temporali.

Temperature: minime pressoché stazionarie con valori attorno a 20/22 gradi. Massime in aumento, con valori compresi tra 31 e 32 gradi in pianura; sotto i 30 gradi sulla costa.

Venti: deboli variabili in mattinata; moderati, prevalentemente dai quadranti orientali, nel pomeriggio in pianura. Attenuazione in serata. Principalmente dai quadranti meridionali sui rilievi. Possibili rinforzi e raffiche associate ai fenomeni temporaleschi.

Mare: poco mosso con moto ondoso in aumento dal tardo pomeriggio-sera.