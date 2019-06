Foto sotto le stelle: tornano le serate di proiezioni fotografiche a cura del Circolo Fotografico Blow Up. Le proiezioni si svolgono in Piazzetta Nelson Mandela, all’esterno della Biblioteca Mabic, con inizio al calare del buio (indicativamente alle ore 21.30). Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, in caso di maltempo le proiezioni saranno annullate. Martedì 11 giugno alle 21.30 la fotografa maranellese Anita Bonfiglioli propone i suoi “Frammenti urbani/frammenti umani”.