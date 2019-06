Il Comune di Reggio Emilia mette in vendita quattro cantine in via Rovani 16

Il Comune di Reggio Emilia mette in vendita quattro cantine in via...

All’albo pretorio del Comune di Reggio Emilia è pubblicato il bando di vendita all’asta (ed in unico lotto) di quattro cantine poste al pianoterra di un fabbricato condominiale in via Rovani 16, a Reggio Emilia. Le offerte di acquisto vanno presentate entro il 25 luglio 2019 alle ore 13.

L’IMMOBILE comunale di via Rovani 16 (cui si accede da via Gorizia) si trova nella zona sud-ovest del territorio comunale (in località Bell’albero-Foscato), in un quartiere prevalentemente residenziale realizzato negli anni Settanta e nei pressi del quale sono presenti sia servizi di tipo pubblico (es. parco, centro diurno, asilo nido, ecc….) che attività commerciali.

L’immobile comunale fa parte di un complesso edilizio denominato “condominio Betty”, è costituito da 4 vani cantina, collegati tra loro ed aventi un unico accesso sul vano scala condominiale e così censiti al catasto fabbricati di Reggio Emilia:

foglio 149, mappale 264, sub 24, sup. cat. 21 mq;

foglio 149, mappale 264, sub 25, sup. cat. 25 mq;

foglio 149, mappale 264, sub 26, sup. cat. 23 mq;

foglio 149, mappale 264, sub 27 sup. cat. 8 mq,

per una superficie catastale complessiva di 77 metri quadrati.

LA VENDITA – Le quattro cantine di proprietà comunale sono poste in vendita in unico lotto ed il prezzo a base d’asta è di 23.900,00 euro (fuori campo I.V.A.). Per partecipare all’asta è necessario effettuare un deposito cauzionale di 2.390,00 euro (pari al 10% del prezzo base).

LE OFFERTE – Devono essere presentate in busta chiusa all’archivio comunale di via Mazzacurati 11, entro le ore 13 del giorno giovedì 25 luglio 2019.

L’ASTA – Si terrà venerdì 26 luglio 2019 alle ore 12 presso presso gli uffici del Servizio gestione del patrimonio immobiliare e sport, in via San Pietro Martire 3.

INFO – Servizio gestione del patrimonio immobiliare e sport, via san Pietro Martire, 3 – tel. 0522 456155 – 456641. www.municipio.re.it/albopretorio