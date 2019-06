Reggio: chiede soldi al parcheggio di piazza Vallisneri. Fermato per un controllo, finisce in manette

Grazie ai controlli del Nucleo antidegrado della Polizia locale di Reggio Emilia, questa mattina è stato arrestato B. A., cittadino di origini nigeriane su cui pendeva un ordine di rintraccio per spaccio di stupefacenti, diramato lo scorso 8 maggio dal giudice per le indagini preliminari (Gip) di Civitavecchia.

Dallo scorso maggio l’uomo era riuscito a far perdere le proprie tracce, fino a questa mattina quando, poco prima delle 10, è stato fermato dagli agenti in borghese del Nucleo antidegrado. Gli operatori di via Brigata Reggio, su un proprio ‘veicolo-civetta’, si sono confusi fra gli utenti del parcheggio di piazza Vallisneri e, dopo aver parcheggiato, si sono avvicinati al parcometro accanto al quale si trovava una persona che chiedeva la questua. Appena l’uomo si è fatto incontro agli agenti, essi si sono qualificati e hanno chiesto i documenti.

Da un successivo controllo tramite i terminali della Centrale operativa è emerso il mandato di rintraccio ai danni del 33enne. Per tale motivo l’uomo, condotto al Comando di via Brigata Reggio per gli accertamenti di rito, è stato poi fotosegnalato ed è previsto nel pomeriggio di oggi il trasferimento alla casa circondariale di via Settembrini, in attesa di comparire davanti al giudice.