Rubano all’interno di un’auto a Modena: ladri arrestati dalla Polizia

Nella serata di sabato scorso, la Squadra Volante è intervenuta in via Sgarzeria dove una residente aveva segnalato alla Centrale Operativa che due uomini, dopo aver infranto il vetro di una autovettura in sosta, stavano asportando dal baule alcune valigie. Grazie alla descrizione della richiedente l’intervento, gli agenti sono riusciti ad individuare i due ladri in via Sant’Orsola. Alla vista della Polizia, uno dei due ha cercato di liberarsi di una tronchese lasciandola cadere per terra.

Immediatamente bloccati, sono stati accompagnati in Questura per più approfonditi accertamenti. Entrambi di nazionalità italiana, l’uno di 23, l’altro di 46 anni, risultano avere a proprio carico numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio. Tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo. I due malviventi sono stati anche denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato della tronchese con la quale avevano infranto il finestrino dell’autovettura.