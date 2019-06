Bancarotta fraudolenta, imprenditore arrestato a Gualtieri

Un imprenditore calabrese 60enne residente a Gualtieri ma originario di Crotone, è stato arrestato l’altra sere dai carabinieri su ordine dell’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Milano, che nei giorni scorsi ha emesso il provvedimento nei confronti dell’uomo. Si tratta di un provvedimento legato a due condanne per oltre 7 anni di carcere, emesse nell’aprile del 2014 e nel giugno del 2017 dal tribunale di Milano per il reato di bancarotta fraudolenta in concorso, commessa nel capoluogo lombardo nel luglio 2009.

Oltre alla reclusione, le condanne aggiungono anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’interdizione legale per la durata della pena e l’inabilitazione all’esercizio di impresa per dieci anni. Le sentenze di condanna divenute esecutive hanno fatto scattare il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. L’altra sera i carabinieri di Gualtieri, ricevuto il provvedimento restrittivo, hanno eseguito l’arresto, rintracciando l’imprenditore calabrese che dopo le formalità di rito espletate in caserma e stato poi tradotto in carcere per l’espiazione della pena.