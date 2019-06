Bologna ospita la seconda edizione del Mercato Europeo, un week end di artigianato e street food

Il Mercato Europeo torna a Bologna per la seconda tappa 2019. Il capoluogo emiliano ospiterà la manifestazione nei giorni 13-14-15-16 giugno 2019 con mercato, artigianato, area street food, enogastronomia, idee regalo. Orario : 10.00/24.00 con ingresso gratuito. Appuntamento nuovamente al Parco Giardini Margherita.

L’evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un Mercato artigianale ricco di cultura e storia. Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici, valorizzando la cultura del cibo, la sostenibilità e l’educazione a km 0. Presente anche lo street food di qualità, con cucine on the road internazionali. Si potranno gustare le prelibatezze italiane ed europee. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali , in una vera e propria “food e drink experience”.

Alla manifestazione prenderanno parte 50 stand con specialità e prodotti tipici alimentari, birre artigianali ed artigianato, provenienti da tutta Europa e da alcuni paesi extra europei; saranno infatti presenti operatori provenienti da: Spagna con paella e sangria; Francia con biscotti della Bretagna; Austria con strudel, Sachertorte, brezen; Belgio con birra artigianale belga; Grecia con souvlaki, pytaghiros; Ungheria con il kurtos; Repubblica Ceca con birra artigianale ceca; Scozia con birra artigianale scozzese.

Ovviamente saranno presenti operatori Italiani con prodotti tipici di varie regioni come ad esempio Sicilia con pane ca meusa, arancini, cannoli; Liguria con Focaccia genovese, trofie al pesto e pesce fritto; Puglia con bombette, burrata, olive e taralli; Lazio con porchetta e primi piatti romani; Abruzzo con arrosticini di pecora e fritti misti; Sardegna con Maialino alla brace, malloreddus e seadas; Valle D’Aosta con formaggi e salumi tipici.

Gli ospiti Internazionali saranno il Messico con fajitas, burritos, nachos e tortillas; Argentina con carne alla griglia argentina; Brasile con tagliata di picanha, churrasco, riso e fajolada e Stati Uniti con hamburger di hangus, patata twist, pulled pork. Inoltre, non mancheranno operatori del territorio che proporranno piatti tipici Toscani come lampredotto, tagliata, costine di maiale oltre a prodotti tipici e del territorio come miele .

Nel mercato europeo però si spazia anche negli aspetti dell’artigianato caratteristico, con la possibilità di effettuare acquisti di oggetti curiosi e talvolta molto ricercati: dai profumatori alla lavanda, l’abbigliamento indiano, dai soprammobili intagliati in legno, alla fine bigiotteria, dai fiori alle pietre e i minerali. Gli orari di svolgimento della manifestazione saranno dalle ore 10.00 alle ore 24.00.