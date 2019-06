Nel week end al Parco Cervi di Reggio Emilia la 3a edizione del festival interculturale “Teranga Bii”

Il tema di quest’anno sono le Radici, intese come origini ma anche come destinazioni, come legami tra le persone e con la Terra. Le prime due edizioni del festival hanno favorito la nascita e il consolidamento di molte amicizie, sorte dalla condivisione e dalla collaborazione tra persone incontratesi nel contesto della musica, dell’arte e dello scambio di culture ed esperienze. Da qui Amicizia, Arte e Condivisione.

Teranga Bii vuole essere una finestra sulla Reggio Emilia contemporanea e sul suo arricchimento culturale. Il festival trova ospitalità nel Parco Alcide Cervi, spazio fisico ma soprattutto mentale, dove culture diverse si incontrano attraverso varie forme di condivisione. Saranno presenti: due palchi per concerti e jam sessions, uno spazio per stages di musica e danza, una zona in cui le varie associazioni potranno presentarsi ed esibirsi, un’area-gioco per bambini con letture e laboratori didattici, un’area dibattiti, il mercato multietnico, un’area ristoro dove verranno proposti menù in chiave Mixing Culture sia italiani che stranieri, un’area relax per vari tipi di massaggi, mostre d’arte e fotografia, una sfilata di abiti del mondo.

Il festival Teranga Bii nasce dalla volontà dell’associazionie culturale Yakaar, con il sostegno del Comune di Reggio Emilia e del Centro Interculturale Mondinsieme, di destinare uno spazio-evento dedicato all’interazione delle diverse culture presenti nella città di Reggio Emilia. Il festival Teranga Bii è il frutto della cooperazione tra diverse realtà del territorio che interagiscono nell’ambito dell’arte e dell’intercultura. Teranga Bii nella lingua africana wolof significa “questa é ospitalità!” nella doppia accezione dell’ospitare e dell’essere ospitato. Il festival intende promuovere l’incontro tra la comunità reggiana e le realtà migratorie di ogni nazionalità, attraverso forme diverse di espressione culturale. Il messaggio di Teranga Bii è che l’incontro tra diverse culture, popoli e umanità rappresenti un’opportunità e una ricchezza. Dopo le prime e ben riuscite due edizioni del 2017 e del 2018, Teranga Bii propone quest’anno un ricchissimo programma. L’ospitalità è di casa a Teranga Bii!

