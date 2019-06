Raduno internazionale Moto Storiche nel week end tra Casalgrande ed Albinea

“Emilia, terra di Sapori e di motori”: e quale mezzo, se non la moto, può permettere di coniugare la passione per i motori a quella per il territorio, il paesaggio, la gastronomia? Con queste premesse il comune di Casalgrande, insieme ad Albinea, ospita il 12esimo Raduno Internazionale Moto BMW Storiche, nel weekend del 14, 15, 16 giugno. Una manifestazione itinerante sul territorio nazionale che quest’anno grazie all’organizzazione del Camer di Reggio Emilia e con il contributo della locale concessionaria Bmw Onorio Moto ha scelto il territorio reggiano come sede per far conoscere ai tanti partecipanti le eccellenze gastronomiche e territoriali locali.

L’iniziativa avrà base logistica al Casalgrande Hotel e prevede una serie di attività sui tre giorni del programma. Venerdì 14, ci sarà spazio per la visita all’azienda agricola casearia Hombre e al Museo Panini, prima di un aperitivo al Castello di Casalgrande Alto a base di Spergola. Sabato 15 il piatto forte della giornata sarà la visita delle colline matildiche, con il Castello di Rossena protagonista, prima del passaggio alla Pietra di Bismantova e spazio anche alla gastronomia con la visita al prosciuttificio Colli. Domenica 16, visita al Museo Ferrari di Maranello e all’Acetaia di Villa Tarabini ad Albinea con conclusione al Cavazzone di Albinea. Una tre giorni imperdibile, quindi per i fan delle moto storiche, il cui rombo non smette di far sognare generazioni di appassionati.

Per maggiori informazioni www.camerclub.it