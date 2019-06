San Cesario sul Panaro, nominata la nuova Giunta

Oggi, 11 giugno, il Sindaco Francesco Zuffi ha nominato con proprio decreto la Giunta che affronterà il lavoro nella nuova legislatura. Una conferma e tre novità rispetto alla Giunta uscente. Ecco nel dettaglio gli assessori nominati da Zuffi.

Maria Cristina Fabbri, 58 anni, laureata in Ingegneria elettronica, lavora attualmente nell’ambito dei sistemi di pagamento bancari. Assumerà anche la carica di Vice Sindaco, e si occuperà in particolare di temi quali Sistemi sanitari, Welfare, Personale, Attività produttive, Commercio e Politiche agricole.

Sofia Biondi, 30 anni, laureata in ingegneria civile e insegnante presso la scuola secondaria, già assessore nella precedente amministrazione, si occuperà delle tematiche di Urbanistica, Cultura, Associazionismo, Volontariato, Diritti e Pari Opportunità.

Luca Brighetti, 37 anni, laureato in scienze dell’educazione, svolge la professione di educatore; a lui sono affidate le deleghe a Istruzione, Politiche giovanili, Sicurezza e legalità, e Protezione Civile.

Completa la squadra Fabrizio Pancaldi, 41 anni, ricercatore e docente universitario in elettronica e telecomunicazioni, lavora da anni nel campo della ricerca applicata a comunicazioni radio e dispositivi biomedicali; le deleghe a lui attribuite sono Ambiente, Rifiuti, Innovazione tecnologica e Sistemi informatici.

“Sono molto soddisfatto della squadra che ho nominato – spiega il Sindaco Francesco Zuffi – Si tratta di persone preparate e motivate, e sono convinto che sapranno rappresentare al meglio la nostra comunità, valorizzare il lavoro della nostra coalizione e del gruppo consigliare e lavorare concretamente per raggiungere gli obiettivi che abbiamo inserito nel nostro programma elettorale. Ora che questo passaggio è stato chiuso, non vedo l’ora di mettermi al lavoro per il paese”.