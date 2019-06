Sventato dalla Polizia giro di spaccio in via Emilia Ovest a Modena: in manette due ventenni con 24 kg di marijuana

Sventato dalla Polizia giro di spaccio in via Emilia Ovest a Modena:...

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile, unitamente ai colleghi dell’omologo Ufficio di Reggio Emilia e della Polizia Municipale di Modena, ha tratto in arresto due italiani di 20 e 23 anni, responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, attuati in collaborazione con la Polizia Municipale di Modena anche attraverso appostamenti e pedinamenti, gli agenti hanno fermato un giovane di 26 anni, poi denunciato in stato di libertà in quanto trovato in possesso di circa 58 grammi di marijuana, sul quale vi erano fondati sospetti che potesse essere legato in qual modo ad un giro di droga. Le indagini hanno poi permesso di risalire ai due giovani arrestati, residenti in provincia di Reggio Emilia, i quali svolgevano la propria attività illecita lungo la via Emilia Ovest.

All’interno dell’abitazione, che i due condividevano, sono stati rivenuti circa 24 Kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in 47 involucri in cellophane, materiale per il confezionamento (bilancini di precisione, macchine per sottovuoto e relativi sacchetti), quattro telefoni cellulari di cui uno micro e la somma in contanti di oltre 10.000 euro. Droga, denaro e quanto recuperato nel corso della perquisizione personale e domiciliare è stato sottoposto a sequestro.

I due giovani, entrambi pregiudicati, al termine degli accertamenti di rito, sono stati tradotti in carcere, come disposto dal Magistrato di turno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.