Concorso “Primo è l’ambiente”, premiate 13 associazioni e società sportive per manifestazioni ecosostenibili

Lo sport scende in campo per l’ambiente. E la Uisp, assieme alla Regione, premia le Associazioni che si sono impegnate per promuovere manifestazioni ecosostenibili. E’ il concorso “Primo è l’Ambiente. La tua idea di sostenibilità diventa realtà”, l’iniziativa che mira a dare valore ambientale alle attività sportive che si svolgono in Emilia-Romagna, promossa da Uisp in collaborazione con la Regione.

Il riconoscimento è andato a 13 tra Associazioni e società che in collaborazione con amministrazioni locali e scuole hanno realizzato – tra ottobre 2018 e giugno 2019 – manifestazioni sportive che hanno coinvolto migliaia di persone.

I premi sono stati consegnati dall’assessore regionale all’Ambiente, Paola Gazzolo, dal presidente Uisp, Mauro Rozzi e dagli amministratori comunali di Rubiera (Re), Gianfranco Murrone, Russi (Ra) Sergio Retini, Formigine (Mo), Giorgia Bartoli, presenti assieme agli organizzatori.

“Con manifestazioni come queste- ha sottolineato l’assessore Gazzolo- il mondo sportivo ha dimostrato ancora una volta una grande sensibilità verso l’ambiente e verso temi importanti come la riduzione dei rifiuti o l’incentivazione del riciclo e riuso di materiali. Il nostro impegno e il nostro interesse come Regione è quello di dare continuità ad una esperienza importante sia per i suoi effetti pratici che per il valore educativo e per l’ampia diffusione sul territorio regionale”.