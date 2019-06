Giovedì 13 giugno in piazza a Formigine il primo consiglio comunale della nuova legislatura

È convocato per giovedì 13 giugno alle ore 21 il primo consiglio comunale di Formigine della legislatura 2019/2024. Come cinque anni fa, si è deciso di tenerlo in piazza Calcagnini per favorire la partecipazione dei cittadini. All’ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge per l’insediamento del civico consesso: giuramento del sindaco, convalida degli eletti, nomina del presidente e vice presidente del consiglio, presentazione della nuova giunta.

Saranno poi deliberate anche la composizione della nuova commissione elettorale comunale, la commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, gli indirizzi per la nomina di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Ultimo punto all’ordine del giorno, la presentazione da parte del Sindaco delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. In caso di maltempo la seduta si terrà all’interno del castello, presso la sala consiliare “G. Montagnani”.