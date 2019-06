Runbrusco, eco passeggiata per la Vita domenica a Quattro Castella

RunBrusco, un itinerario tra le dolci colline emiliane ed un obiettivo solidale in favore della lotta alla fibrosi cistica. Con il patrocinio del Comune di Quattro Castella, Atletica Reggio a.s.d., Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia, Team Alpen Sport, con il sostegno di preziosi sponsor, organizzano a Quattro Castella la prima edizione di “Runbrusco”, Eco Passeggiata per la Vita, proposta per i più allenati, amanti del trekking, ma anche per tutti coloro che amano fare una passeggiata all’aria aperta.

L’appuntamento è domenica 16 giugno alle ore 9,30 in piazza Dante a Quattro Castella (RE) da dove partiranno tre percorsi differenti di 5, 10 e 16 km che, attraversando le verdi colline matildiche, splendidi vigneti, castelli, santuari, fattorie didattiche e produttive, permetteranno di vivere un bel momento di aggregazione e un’occasione unica per assaporare e vivere il territorio a 360°.

Tutti i percorsi prevedono punti ristoro con distribuzione di prodotti gastronomici locali offerti dalle attività ed aziende del territorio. La manifestazione è aperta a tutti, uomini e donne che abbiano compiuto il 18° anno di età. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto e sotto la responsabilità̀ dello stesso. La quota d’iscrizione comprende: t-shirt della manifestazione, bracciale ricordo, ristori lungo il percorso e salsicciata finale. Infatti, al termine della passeggiata, tutti i partecipanti si ritroveranno insieme in Piazza Dante, dove sarà possibile pranzare allo stand dell’associazione Terre Matildiche.

Il ricavato andrà a sostenere le attività della Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia. Un modo diverso di offrire solidarietà che consente di stare insieme, fare amicizia e scoprire le peculiarità del territorio reggiano sia sotto l’aspetto paesaggistico che eno-gastronomico.

LIFC Emilia è un’associazione di volontariato che da oltre 30 anni promuove aiuto concreto a favore dei malati di fibrosi cistica e delle loro famiglie, nel bacino emiliano. La Fibrosi Cistica è la malattia genetica grave più diffusa in Italia, ma resta una malattia poco nota all’opinione pubblica, per la quale ancora oggi non è stata trovata una cura risolutiva.

La partenza e l’arrivo della manifestazione sono fissati in Piazza Dante a Quattro Castella.

Ritrovo dei partecipanti alle 9,30. Per info e iscrizioni: www.runbrusco.it