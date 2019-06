Venerdì a Modena per Mundus arriva il sound giamaicano della cantante Jah9

Sarà la notissima cantante e musicista giamaicana Jah9 assieme alla sua band The Dub Treatment con il concerto “Ready Fi Di Feeling” ad inaugurare venerdì prossimo 14 giugno alle ore 21.30 presso il cortile del circolo Arci Vibra all’ex Macello a Modena in via IV Novembre 40/a la 24esima edizione del noto e apprezzato festival musicale Mundus organizzato da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e tutti i Comuni partecipanti, che si svolgerà fino al 15 agosto tra Carpi, Casalgrande, Correggio, Modena, Reggio Emilia e Scandiano. Il costo del biglietto per il concerto è di 10 euro, più tessera Arci obbligatoria che si può fare direttamente sul posto. L’evento è realizzato in collaborazione con Circolo Culturale Left-Vibra e Rototom Sunsplash Festival.

Janine Elizabeth Cunningham – in arte Jah9 – è nata a Montego Bay a Saint James in Giamaica nel 1983. Suo padre era un ministro battista e sua madre era insegnante e assistente sociale. Trascorse gran parte della sua infanzia a Falmouth, Trelawny. Nel 1991 la famiglia si trasferì a Kingston. Dopo un periodo all’università ha iniziato a realizzare la sua passione musicale.

Jah9 è diventata un’icona femminile di un movimento basato sulla coscienza universale. La sua filosofia, la sua spiritualità e il suo stile Jazz on Dub si è diffuso in Europa e nel resto del mondo dal 2013 grazie al suo primo acclamatissimo primo album New Name. L’album è rapidamente scoppiato al di fuori dei confini giamaicani, e questo l’ha portata ad essere in brevissimo tempo la Gran Sacerdotessa del movimento giamaicano Le Reggae Revival. Con la sua band The Dub Treatment, Jah9 si è esibita nella maggior parte dei grandi festival europei e americani (Ozora, Bagnols Reggae Festival, Regage Sun Ska, Uppsala, No Logo, Ruhr Reggae Festival tra gli altri).