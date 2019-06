Controlli del territorio da parte dei carabinieri a Carpi

Ieri notte i Carabinieri di Carpi hanno fermato un 39enne pugliese trovato in possesso di marijuana. L’uomo, impiegato di Carpi, è stato controllato mentre stava raggiungendo, a bordo della sua autovettura, il comune di Soliera; nascosti dentro il marsupio, i militari gli hanno trovato qualche grammo di marijuana, racchiusi in un sacchetto di plastica.

Il soggetto, che già in passato è stato fermato per lo stesso motivo, è stato segnalato all’autorità prefettizia.