Frana tra alcune ville nella notte a Casalgrande Alto

Poco dopo la mezzanotte Vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Albinea sono intervenuti in via Statutaria all’altezza del civico 120 del comune di Casalgrande, dove una frana ha interessato una parte di terra situata tra alcune ville dove sono ubicati dei garage sotterranei. La terra franata ha creato una voragine; sono state danneggiate un paio di vetture ed una centrale termica. Molte vettura, seppur non danneggiate, sono rimaste bloccate all’interno. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del Fuoco, unitamente ai carabinieri, hanno messo in sicurezza delimitando tutta la zona interessata, dichiarata inagibile. Al vaglio le cause della frana.