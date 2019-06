Il 15 giugno il grande alpinista Matteo Della Bordella a Bismantova

Matteo Della Bordella, attualmente uno dei più forti alpinisti italiani, sarà sabato 15 giugno alla Pietra di Bismantova, in compagnia di due guide alpine dei Ragni di Lecco, ospite delle Sottosezioni Cai di Novellara e Scandiano.

Dopo l’incontro con i partecipanti presso il rifugio La Pietra, le due Guide saranno disponibili, dalle ore 9,00 alle 16,00 su monotiri, per chi vuole affinare la tecnica o anche per chi semplicemente si vuole avvicinare all’arrampicata. Chi vuole provare ad arrampicare con i Ragni di Lecco deve contattare: Pietro Pioppi (334 3966000) o Giordano Lusuardi (329 2330389).

Della Bordella, sarà impegnato in alcune arrampicate sulle pareti della Pietra, che stanno attirando sempre più alpinisti da tutta italia e non solo. Matteo Della Bordella, di Varese, fa parte del Club Alpino Accademico Italiano del Cai (l’elite dell’alpinismo italiano) ed è presidente dei Ragni di Lecco. Ha al suo attivo salite difficilissime sulle Alpi e specialmente in Patagonia.

Alle 17:30 Della Bordella presenterà al Rifugio La Pietra, sopra Piazzale Dante a Bismantova, la sua ultima impegnativa impresa in Patagonia, assieme ad altri filmati di sue salite. E poì prevista una cena con l’alpinista lombardo: chi è interessato a partecipare deve contattare Pietro Pioppi (334 3966000).