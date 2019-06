Lavori alla rete idrica, modifiche alla circolazione in viale XX Settembre

Da alcuni giorni Hera sta effettuando lavori di rinnovo della rete idrica in viale XXVIII Settembre, con l’eliminazione della vecchia condotta ed il contestuale rinnovo degli allacci. Per consentire il regolare svolgimento dei lavori, attraverso l’apposita ordinanza n°84 dell11/6 a firma del Segretario Generale, vengono disposte alcune modifiche alla circolazione ed alla sosta che proseguiranno fino all’11 agosto prossimo.

In particolare, durante la prima fase di lavoro nel tratto compreso tra via 14 Luglio e la ferrovia: corsia direzione da Via 14 luglio a ferrovia chiusa alla circolazione veicolare, eccetto mezzi di cantiere; obbligo di svolta da via 14 Luglio in via 28 Settembre sia per chi proviene da sud che da nord. Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale per il tratto di strada interessato dai lavori.

Nella seconda fase di lavori, nel tratto compreso tra via 14 Luglio e Via 4 Novembre: restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale per il tratto di strada interessato dai lavori.

(immagine di repertorio)