Lega Maranello in merito al risultato elettorale

La Lega di Maranello esprime piena soddisfazione per i 2415 voti ottenuti a livello comunale, in forza dei quali sono stati eletti in consiglio comunale 5 consiglieri, nonchè ringrazia il candidato Sindaco Luca Barbolini per essere riuscito per la prima volta dopo 74 anni a portare al ballottaggio la sinistra.

“Lo storico ballottaggio per Maranello assume un valore ancora maggiore – si legge in una nota – in quanto ottenuto nonostante la scelta di Fratelli d’Italia di correre in solitaria con Guglielmo Sassi. Si tratta di una scelta unilaterale che ha spaccato e danneggiato il centro destra maranellese e che non si è verificata in nessun altro comune modenese andato al ballottaggio”.

“La Lega di Maranello, ciò nonostante, ribadisce la propria soddisfazione anche nella scelta del candidato Luca Barbolini che, riuscito dove nessun altro era riuscito, dunque la prova provata che era il candidato giusto a prescindere da considerazioni di carattere personale che qualche avversario ha voluto porre in campo. Considerazioni che alla luce di fatti sono state smentite”.

“La Lega di Maranello – prosegue la nota – s’impegnerà per lanciare con i 5 consiglieri eletti la prossima sfida alla sinistra fra 5 anni, una corsa che coinvolgerà solo quelle forze che avranno dato prova che il loro interesse primario è il bene della città e non per il loro personale. In ultimo – conclude – un ringraziamento a tutti i partecipanti alla coalizione che con il loro apporto hanno contribuito alla straordinarietà del ballottaggio a Maranello”.