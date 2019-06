Al via “Camminappennino 2019”, 100 escursioni da giugno a settembre

Passeggiate sulle spalle di mamma e papà nello zaino o nel marsupio, dedicate ai bambini, anche i più piccoli; escursioni all’alba, al tramonto e sotto le stelle; trekking musicali itineranti e camminate con i piedi nell’acqua. Poi i classici come la salita al Cimone e il giro dei laghi glaciali, ma anche tour storici tra borghi abbandonati e antichi mestieri. E, grande novità dell’estate 2019, le escursioni in e-bike.

Sono oltre 100 le escursioni a piedi e in bicicletta, a partire da sabato 15 giugno e fino a settembre, che fanno parte del calendario estivo ‘Camminappennino 2019’, arrivato alla sua ottava edizione e organizzato dal gruppo di guide ambientali escursionistiche ‘La via dei monti’, divenuto un punto di riferimento per gli amanti dell’outdoor e della montagna, il primo a proporre trekking ogni fine settimana dell’anno sull’intero territorio appenninico.

«Da 15 anni – spiega Davide Pagliai, guida ambientale escursionistica de ‘La via dei monti’ – accompagniamo le persone in montagna in sicurezza. Le nostre escursioni non sono solo un modo per trascorrere una giornata all’aria aperta, ma sono vere e proprie lezioni itineranti sulla biodiversità dell’Appennino, sulla storia, la cultura e le curiosità locali. Camminare nella natura è un’attività in forte crescita. E la presenza di una guida esperta e preparata aumenta la conoscenza del territorio e la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti».

Le guide de ‘La via dei monti’ propongono escursioni a piedi in ogni stagione dell’anno, studiando itinerari in tutti i comuni del Cimone (Fiumalbo, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Sestola, Fanano), oltre che a Frassinoro, Serramazzoni e Abetone e operano anche fuori provincia, sulle Dolomiti e alle Cinque Terre.

Il calendario ‘Camminappennino 2019’ è organizzato da ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, del Comune toscano Abetone-Cutignano, di Ente per i Parchi e la biodiversità dell’Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, consorzio Cimone Holidays e associazione Appenninando.

Sabato 15 e domenica 16 giugno trekking nei borghi abbandonati e sul libro aperto

Il calendario di escursioni ‘Camminappennino 2019’ inizia sabato 15 e domenica 16 giugno con il trekking al borgo fantasma di Sant’Antonio di Riccovolto (Frassinoro) e l’escursione a Fanano sul Libro Aperto per ammirare la fioritura dei rododendri.

Si continua sabato 22 giugno con l’escursione alle cascate del Dardagna e sabato 6 luglio con la suggestiva escursione alla scoperta delle miniere di Montecreto accompagnati dallo storico Carlo Beneventi (replica 4 agosto). Domenica 7 luglio, invece, è in programma una facile passeggiata per famiglie ai piedi del Cimone.

Tra le iniziative di luglio e agosto spiccano le escursioni lungo le cinque cascate del Valdarno (Pievepelago); le camminate nelle valli glaciali dei laghi Santo, Baccio, Turchino e Torbido; l’avventuroso “river trekking” con i piedi nell’acqua risalendo i torrenti.

Tra le curiosità, l’iniziativa ‘Il Cimone che unisce’ del 10 agosto: seconda edizione di un evento che comprende due escursioni in simultanea per raggiungere la vetta dal Cimoncino (versante di Fanano), dal lago della Ninfa (Sestola e Montecreto) e da Doccia (Fiumalbo e Riolunato). I due gruppi di camminatori si incontreranno in vetta per pranzare insieme.

Novità assoluta dell’estate le escursioni in e-bike, un mezzo ecologico e alla portata anche dei meno allenati per scoprire divertendosi il nostro Appennino. Tante le date a Sestola e dintorni, soprattutto nel mese di agosto: 1 e 15 agosto Sestola e Cervarola, 6 agosto Cimone, 20 agosto al monte Penna.

Durante l’estate, in collaborazione con Cimone Holidays, si svolge anche la terza edizione di ‘Sulle note del Cimone’: trekking accompagnati da musicisti itineranti tra Fanano, Sestola, Montecreto, Riolunato, oltre che Pievepelago. Prima data sabato 20 luglio con le note del pianista Daniele Leoni sulle rive del lago Santo.

Per partecipare alle escursioni è necessario iscriversi. Info e prenotazioni: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook La via dei monti, Instagram #laviadeimonti.