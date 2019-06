Domani la prima festa pubblica dell’Associazione ‘L’Ora del Noi’

Domani, sabato 15 giugno, a partire dalle ore 16.00 nell’area retrostante il Temple Bar, nel Parco Ducale di Sassuolo, si terrà la prima festa pubblica dell’Associazione ‘L’Ora del Noi’. L’Ora del Noi (www.loradelnoi.it) è un’Associazione di promozione sociale nata con l’intento di favorire il più possibile l’autonomia delle persone diversamente abili e la loro integrazione in ogni contesto sia sociale che lavorativo.

Gli obiettivi principali de L’Ora del Noi sono la cura dell’aspetto relazionale e la costruzione di una rete capace di valorizzare le individualità attraverso una progressiva riduzione della disabilità e l’accrescimento delle abilità comunicative e di autonomia; la creazione di occasioni di incontro e confronto tra ragazzi, famiglie, territorio e scuola.

Proprio per questo, per chiudere in bellezza un anno molto proficuo pieno di interessanti corsi professionali che hanno visto i ragazzi iscritti all’associazione nella realizzazione di diversi progetti rivolti alla “costruzione” di nuove competenze e professionalità, domani pomeriggio ci troveremo tutti nel parco per passare alcune ore in compagnia e anche per presentarci a chi non ci conosce.

Ci saranno: una postazione dedicata ai giochi tradizionali di una volta (birilli, jenga, anelli, twister …) e faremo delle piccole gare; l’angolo con i manufatti dei nostri ragazzi, il chioschetto con frutta, dolci, pizza, bibite e, verso le ore 17.00, si procederà all’estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi iniziata in aprile. Sarà possibile comprare gli ultimi biglietti durante la festa.