Europei di calcio Under 21, lo sport in piazza a Modena: oggi la presentazione

Europei di calcio Under 21, lo sport in piazza a Modena: oggi...

Il grande capitano dell’Inter Javier Zanetti; Roberto Brunamonti, storica bandiera della nazionale di basket; il capitano del Modena Volley Ivan Zaytsev e Gianni De Biasi, l’allenatore che ha portato il Modena calcio in serie A. Sono loro i protagonisti della tappa modenese del tour “La Regione scende in campo”, promosso dalla Regione Emilia Romagna, che accompagna la 22ª edizione del Campionato Europeo Uefa Under-21, e che arriva a Modena, in piazza Mazzini, sabato 15 giugno, per un’intera giornata dedicata al calcio e allo sport.

La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa oggi, venerdì 14 giugno, in Municipio dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli, con la nuova assessora allo Sport Grazia Baracchi.

La manifestazione con “La Regione scende in campo”, comincerà sabato 15 giugno alle 10 in piazza Mazzini dove, per tutta la giornata, sarà allestito il Villaggio fan experience Uefa Euro Under 21. Il Villaggio è aperto, a ingresso libero, agli appassionati di tutte le età che, seduti su una vera panchina da stadio, potranno immergersi in prima persona nel mondo dell’Under 21 grazie a un visore a 360 gradi. Sarà anche possibile mettersi alla prova come portiere o attaccante di una squadra di calcio, simulando le gesta dei propri campioni, e scattarsi una foto ricordo, oppure giocare a PES 19 con la partecipazione di egamers professionisti.

Alle 19 comincerà il talk show con Zanetti, Brunamonti, Zaytsev e De Biasi che si confronteranno anche con il pubblico. L’incontro sarà condotto dalle giornaliste sportive Simona Rolandi e Federica Lodi, e animato dalle sollecitazioni del comico Ganfranco Butinar. Al termine del talk show, intorno alle 21, comincerà un DJ Set che proseguirà fino alle 23.

L’iniziativa è promossa dalla Regione in collaborazione con il Comune di Modena, con Modenamoremio e con il club Panathlon.

Sono otto le città coinvolte nel tour di “La Regione scende in campo”: Bologna, Cesena e Reggio Emilia, sedi delle partite; Modena, Ravenna, Piacenza, Sassuolo e Cattolica, dove si svolgono eventi che vedono, tra gli ospiti, Billy Costacurta, Matteo Marani, Paolo Condò, Riccardo Cucchi, Gianluca Zambrotta, Giovanni Carnevali e Martina Colombari. E ancora, Federico Buffa con i racconti “Italia Mundial” e “Esta noche juega El Trinche”; Gianfelice Facchetti con “Eravamo quasi in cielo”, Lisa Capaccioli e Lorenza Fantoni con “Ondina Valla, oltre ogni ostacolo”. E la mostra a “L’arte del gol” a Reggio Emilia.

(foto: un momento della presentazione della manifestazione; da sx: l’assessora allo Sport Grazia Baracchi, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il presidente della Regione Stefano Bonaccini)