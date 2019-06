Festival Blues a Castelfranco Emilia il 21 e 22 giugno

Si riaccendono i riflettori sul Castelfranco Blues Festival, una rassegna dedicata alla musica d’oltreoceano promossa dall’Amministrazione Comunale della Città di Castelfranco Emilia in collaborazione con Fedro Cooperativa Sociale ONLUS, che torna in piazza nel periodo estivo, il 21 e 22 giugno, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Il festival si svolgerà in piazza Garibaldi nel centro storico della città emiliana a partire da venerdì 21 Giugno con una serata tutta dedicata alla musica e cultura di New Orleans. Per l’occasione Stephanie Ghizzoni e Max Lazzarin ritornano a Castelfranco con una formazione XXL, sul palco, infatti, ci saranno anche Alessandro Arcuri, voce e basso, Corrado Battorti, voce e batteria e Luca Toso, alla voce e sax. Max e Stephanie ci faranno ascoltare una miscela di brani tradizionali e più moderni impregnati dall’inconfondibile spirito di New Orleans! Il Bayou Moonshiners Collective nasce dalla voglia di trasmettere un genuino Funky & Blues New Orleans – semplicemente spettacolari. A seguire un’icona di New Orleans, Andy J Forest. Artista a tutto tondo, attore di film famosi come “Miranda” di Tinto Bras, scrittore, pittore e armonicista di classe che per tanti anni ha vissuto in Italia, dal 1991 Andy J risiede a New Orleans dove si esibisce stabilmente nei principali club cittadini senza scordare di calcare i palchi internazionali che condivide con i più prestigiosi artisti blues – quali BB King, Lonnie Johnson, Champion Jack Dupree, Willy DeVille, Bobby Blue Band e tanti altri. Lo vedremo per l’occasione in versione elettrica con la band che lo accompagna nel tour estivo Europeo.

Per la seconda serata del festival, sabato 22 giugno, arriva a Castelfranco una grande artista del panorama blues mondiale, Ana Popovic, nominata per 6 Blues Music Awards e ritenuta da Bruce Springsteen, una dei chitarristi blues più importanti del momento. Nata a Belgrado, Ana ha iniziato la carriera di artista blues giovanissima per poi trasferirsi negli Stati Uniti – il posto dove ha preso origine la sua musica. In questi anni ha pubblicato diversi album arrivati in cima alle classifiche discografiche ed ha diviso il palco con artisti come BB King, Buddy Guy, Jeff Beck, Joe Bonamassa e tanti altri. Per il Festival Blues di Castelfranco, Ana presenterà il suo nuovo album “Like It On Top” – manifesto della forza e ispirazione del ruolo della donna. Dice Ana del suo album “Spero che la mia musica trasmetta forza, energia e successo alle donne nel mondo di oggi”; la serata sarà aperta da un duo inedito, Francesco Garolfi e Davide Speranza, due artisti riconosciuti a livello nazionale per grandi abilità tecniche e forte sensibilità musicale. La chitarra di Francesco e l’armonica di Davide creano un’intensa atmosfera; il blues nella forma più pura è il loro campo d’azione ma la contaminazione musicale rende il loro sound profondo e speciale.

Un’edizione che si preannuncia fantastica e da non perdere nella splendida piazza dove sarà possibile assaporare una cucina in puro stile NEW ORLEANS & TEX MEX!

Le serate saranno tutte a ingresso libero