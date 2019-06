Bimbo di 7 anni muore in incidente stradale

Un bambino di sette anni è morto in un incidente stradale a Pontecchio di Sasso Marconi. Era a bordo dell’auto guidata dal padre, 37 anni, che si è schiantata contro un camion che stava tagliando l’erba su un lato della strada. Il mezzo, sembra fosse segnalato, ma l’uomo, alla guida di un suv, non è riuscito a evitarlo e la vettura è finita contro il guard rail.

Per il piccolo non c’è stato nulla da fare. In corso la ricostruzione della dinamica precisa dell’incidente.