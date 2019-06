Gestiva azienda avicola senza autorizzazioni veterinarie, 50enne nei guai

Nella giornata di ieri i carabinieri forestali in forza alla Stazione di Gualtieri, unitamente ai colleghi del nucleo investigativo di Polizia ambientale e forestale del Gruppo Carabinieri Forestali di Reggio Emilia, a seguito di mirati controlli procedevano al sequestro amministrativo di n. 454 capi avicoli (anatre mute, oche e galline) a carico di un 50enne correggese.

Lo stesso, a seguito dei controlli in un’area ubicata nel comune di Guastalla, è risultato responsabile di omessa registrazione di azienda avicola, a carattere non commerciale (che alleva un numero di capi superiore a cinquanta), presso il servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio.

Nel corso dei controlli presso l’azienda, si rinvenivano, in un’area di 670 mq, n. 454 esemplari di capi avicoli a scopo di allevamento, in assenza delle prescritte autorizzazioni sanitarie. Nella circostanza veniva accertato altresì lo scarico di acque reflue miste a deiezioni degli animali, effettuato in assenza di autorizzazione.

A carico del 50enne i carabinieri forestali hanno elevato sanzioni amministrative di ammontare complessivo pari a circa 11 mila euro.