In municipio i militari che hanno salvato la bimba di 10 mesi

Hanno effettuato una manovra di primo soccorso, che fa parte del loro addestramento, salvando una bambina di 10 mesi in crisi respiratoria. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli riceve in Municipio lunedì 17 giugno, alle 12.15, una rappresentanza del gruppo di militari in servizio all’Accademia militare di Modena che, nei giorni scorsi, sono intervenuti in questo modo sulla bambina colpita dal malore mentre era insieme alla madre.

Il sindaco Muzzarelli ringrazierà i militari a nome della città attribuendo loro una medaglia di bronzo con l’effige della Bonissima.