Infortunio agricolo nel reggiano: muore dopo incidente con trattore

Un uomo di 56 anni di Vetto, in provincia di Reggio Emilia, è morto a seguito di un incidente con il trattore che conduceva lungo la provinciale 513 due chilometri dopo l’abitato di Vetto in direzione Canossa. L’uomo – stando ai primi accertamenti condotti dai carabinieri della stazione di Castelnovo Monti congiuntamente al personale della Medicina del Lavoro dell’ASL – Distretto di Scandiano – si trovava alla guida del trattore all’interno di un podere intento con il rotante a tagliare l’erba quando per cause all’esatto vaglio riconducibili anche alla forte pendenza del terreno perdeva il controllo del mezzo che si ribaltava più volte finendo nella sottostante provinciale con il conducente che veniva sbalzato sull’asfalto. Subito l’allarme al 112 da parte di un passante. Sul posto oltre ai carabinieri e alla medicina del lavoro interveniva anche il personale del 118. L’esatta dinamica dell’infortunio è ora al vaglio del personale della Medicina del Lavoro.