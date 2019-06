Scooter fuori strada in via Albareto, muore 41enne

Sono ancora la vaglio della Polizia municipale di Modena le cause all’origine dell’incidente stradale in cui, nella serata di ieri venerdì 14 giugno, ha perso la vita un uomo di 41 anni ed è rimasta ferita la compagna che viaggiava con lui.

L’incidente è accaduto verso le 21.30 su strada Albareto, poco prima di via Battaglia, quindi alcune centinaia di metri prima del centro abitato di Albareto dove la donna risiede. I due, provenendo da Modena, stavano rincasando, quando l’uomo ha perso il controllo dello scooter Aprilia 250 su cui viaggiavano; il motociclo è finito nel fosso che costeggia la strada. Nessun altro mezzo risulta coinvolto nell’incidente.

A prestare i primi soccorsi è stata una coppia sopraggiunta poco dopo sul luogo dell’incidente, che ha visto il motociclo fuori strada e ha immediatamente chiamato il 118. I sanitari giunti con ambulanza e automedica non hanno potuto fare molto per l’uomo che è deceduto sul posto. Il 41enne, originario della provincia di Napoli e residente da anni a Soliera, lascia una figlia; nella notte sono arrivati in città anche i parenti campani. La donna, una 51enne, rimasta ferita nell’impatto, ed è stata trasportata all’ospedale Civile di Baggiovara dove sta ricevendo le cure del caso e non è in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi di legge e per regolare la viabilità le pattuglie del Pronto intervento e dell’Infortunistica della Municipale di Modena che hanno anche posto sotto sequestro il motociclo come disposto dal magistrato di turno.