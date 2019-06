Europeo Under 21, Italia-Spagna 3-1

A Bologna l’under 21 di Di Biagio rifila tre gol e una lezione di calcio alla Spagna, superata per 3-1 nella prima partita del girone. Mercoledì sera, sempre al Dall’Ara, contro la Polonia, si giocherà un bel pezzo dell’accesso alle semifinali del torneo (passano solo le prime e la migliore seconda dei tre gironi) e, di conseguenza, un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. In poche occasioni, come stavolta, l’ossatura dell’under 21 è già nel giro della nazionale maggiore.

Al 9′ Ceballos si apparecchia il destro dal limite e batte imparabilmente Meret. Ripartenza difficile per gli azzurrini che faticano. Al 36′ uno strappo di Chiesa regala il pari. Lo stesso Chiesa firma (64′) il sorpasso dopo una percussione di Cutrone e Barella. La Spagna spinge ma l’Italia resiste e all’82’ Pellegrini si procura (fallo di Soler) e trasforma il rigore della tranquillità.