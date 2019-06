Casalgrande, a luglio limite dei 30 km/h per riparare l’opera di Kengo Kuma

La Provincia di Reggio Emilia informa che dal primo luglio sulla Variante Sp 467R, nei pressi della rotatoria all’ingresso dello stabilimento della ceramica Casalgrande Padana, si viaggerà con limite di velocità a 30 km/h. Il provvedimento si rende necessario per lo svolgimento in sicurezza di interventi di ripristino del “Casalgrande Ceramic Cloud”. La segnalazione del cantiere in corso e del limite di velocità a 30 km/h rimarranno in vigore, indicativamente, per tutto il mese di luglio.