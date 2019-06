Donna stroncata da un malore in piscina a Minerbio

J.A.I., badante polacca di 55 anni, residente a Bologna è morta ieri pomeriggio dopo essersi sentita male mentre si trovava in un Bed and Breakfast di Minerbio. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Molinella per effettuare degli accertamenti in merito al decesso, verosimilmente avvenuto per cause naturali. Dai primi accertamenti svolti dai militari, la donna sarebbe morta durante il trasporto in ospedale da parte dei sanitari del 118 che l’avevano soccorsa a seguito del malore sopraggiunto nel pomeriggio mentre si trovava all’interno della piscina della struttura ricettiva.