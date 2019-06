La prima riunione del consiglio comunale sassolese

“Primo giorno di scuola” per il nuovo consiglio comunale sassolese, insediatosi in serata davanti al pubblico delle grandi occasioni. Gremito e partecipe – con applausi a sottolineare diversi interventi – l’emiciclo superiore, sotto il quale hanno preso posto i consiglieri che hanno poi adempiuto alle prime formalità imposte dalla seduta.

Tra queste la nomina del Presidente del consiglio (Luca Caselli) e dei suoi due vice (Savigni per le opposizioni, Spagni per la maggioranza) e la surroga dei consiglieri diventati assessori, con il vicesindaco Camilla Nizzoli e gli assessori Angela e Corrado Ruini che lasciano il seggio ad Alessandro Lucenti, Luca Grassi e Greta Pinelli.

Poi gli interventi di Sindaco e consiglieri, che accompagnano verso la fine la prima seduta della legislatura, che tuttavia si ferma due volte. La prima per ricordare Veronica, Otilia e Zainaba, le tre vittime della sciagura stradale del 6 giugno scorso che ha profondamente segnato la comunità sassolese, la seconda per ricordare Francesco Pifferi, già segretario comunale, scomparso in settimana.