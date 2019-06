Modena per la Festa europea della musica in attesa della Notte gialla rock di fine mese

Modena per la Festa europea della musica in attesa della Notte gialla...

Modena si appresta a farsi coinvolgere dalla Festa europea della musica con Notte bianca di inizio estate venerdì 21 giugno (info online www.comune.modena.it) e già si prospetta la Notte gialla rock in programma sabato 29 giugno, a due anni dall’evento record Modena Park con Vasco Rossi.

Concerti live in largo Sant’Agostino, in piazza Roma e ai Giardini ducali, con tribute band di Vasco Rossi amate dai fan del Blasco (“Effetto Vasco” e Asilo Republic”) e Giorgio Conte in concerto, distante in apparenza dal rocker di Zocca, a cui lo accomuna però la cura e il talento per la scrittura dei testi. A collegare i tre poli principali della festa, saranno animazioni e musica proposti da commercianti ed esercenti del centro storico aperti anche la sera per l’occasione.

Il progetto e l’organizzazione dell’appuntamento, con un contributo di 25mila euro più Iva, sono stati affidati all’agenzia Studio’s di Modena, unica offerta pervenuta, attraverso una selezione col metodo della “Procedura aperta” sulla piattaforma ministeriale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa).

Caratteristica principale doveva essere proporre, ai modenesi e a chi viene da fuori, una serata con concerto live ispirata dal rock di Vasco e da artisti che hanno scritto pagine belle della musica italiana, dal beat al pop, al jazz e al rock.

Il bando per la Notte gialla rock, appuntamento che conta su un contributo complessivo di 50 mila euro di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena a copertura anche di costi di pulizie, organizzativi, per la sicurezza e la promozione, prevedeva la valutazione delle offerte solo in base a criteri qualitativi (contenuti artistici e musicali; articolazione del programma; proposta di allestimento e utilizzo degli spazi).

Il programma della Notte gialla rock di Modena, che potrebbe subire ancora variazioni, attualmente prevede davanti a Palazzo dei Musei, dalle 20.30 alle 22, “Effetto Vasco”; in piazza Roma (22 – 24) sul palco “Asilo Republic” con Gianluca Jo-Jo Giolo, voce; Giogio “Geronimo” Bei, chitarre; Gabriele “Strappacollant” Melega, tastiere e cori; Andrea “Tone” Annaratone, basso; Daniele “Mr. Fox” Lionzo, batteria. Ai Giardini live del Giorgio Conte trio dalle 21.30 alle 23.30.